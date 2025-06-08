У YouTube произошёл сбой

Проблемы затронули как мобильное приложение, так и сайт. Люди сообщали о пустых экранах и невозможности загрузить видео. По данным сервиса Downdetector, сильнее всего пострадали крупные города — Нью-Йорк, Вашингтон, Атланта, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Из всех жалоб 79% касались работы сайта, 18% — проблем с воспроизведением видео, и ещё 3% — сбоя в мобильном приложении.