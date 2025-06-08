У YouTube произошёл сбой

Опубликовано 08 июня 2025, 00:231 мин.
У YouTube произошёл сбойПользователи в США жаловались на недоступность видео
В пятницу YouTube столкнулся с масштабным сбоем в США. Примерно с 13:00 по восточному времени тысячи пользователей не могли нормально смотреть видео или пользоваться платформой.
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Проблемы затронули как мобильное приложение, так и сайт. Люди сообщали о пустых экранах и невозможности загрузить видео. По данным сервиса Downdetector, сильнее всего пострадали крупные города — Нью-Йорк, Вашингтон, Атланта, Чикаго, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Из всех жалоб 79% касались работы сайта, 18% — проблем с воспроизведением видео, и ещё 3% — сбоя в мобильном приложении.