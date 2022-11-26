У YouTube резко выросло число платных подписчиков

Сейчас у YouTube на 30 миллионов подписчиков больше, чем было в прошлом году. Google говорит, что это знаменательный момент для сервисов.

В компании напомнили, что у неё есть два основных источника дохода — подписка и реклама. Также в Google подчеркнули, что цель YouTube «стать ведущим финансовым поставщиком музыкальной индустрии». Прямой его конкурент тут Spotify.