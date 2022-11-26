У YouTube резко выросло число платных подписчиков

19:56, 26 ноября 2022
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У YouTube резко выросло число платных подписчиковКомпания рада
По состоянию на сентябрь 2022 года более 80 миллионов человек имеют подписку на YouTube Premium и YouTube Music. Это хороший показатель для платформы Google.
Фото: unsplash
Сейчас у YouTube на 30 миллионов подписчиков больше, чем было в прошлом году. Google говорит, что это знаменательный момент для сервисов.
В компании напомнили, что у неё есть два основных источника дохода — подписка и реклама. Также в Google подчеркнули, что цель YouTube «стать ведущим финансовым поставщиком музыкальной индустрии». Прямой его конкурент тут Spotify.