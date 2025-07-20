Uber начал выступать против приложений, помогающих водителям зарабатывать больше

Uber и Lyft утверждают, что использование таких приложений нарушает их правила. По словам создателя Mystro, Uber даже направила компании официальные письма с требованием прекратить работу, намекая на возможный суд.

Представители Uber и Lyft говорят, что сторонние инструменты якобы могут вредить другим водителям и пассажирам, нарушать баланс на платформе, а также рискуют безопасностью данных. Некоторые водители в США получили от Lyft предупреждения о «подозрительной активности» и возможной блокировке.

Тем временем разработчики приложений настаивают, что не нарушают правила, а наоборот — помогают водителям быть безопаснее и зарабатывать честно.