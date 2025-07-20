Uber начал выступать против приложений, помогающих водителям зарабатывать больше

Опубликовано 20 июля 2025, 01:291 мин.
Uber начал выступать против приложений, помогающих водителям зарабатывать большеИ Lyft
Водители Uber и Lyft всё чаще используют сторонние приложения, чтобы отсеивать невыгодные заказы и получать больше дохода. Эти программы анализируют данные и автоматически отклоняют поездки с низкой оплатой. Однако сами сервисы такому подходу не рады.
Uber и Lyft утверждают, что использование таких приложений нарушает их правила. По словам создателя Mystro, Uber даже направила компании официальные письма с требованием прекратить работу, намекая на возможный суд.
Представители Uber и Lyft говорят, что сторонние инструменты якобы могут вредить другим водителям и пассажирам, нарушать баланс на платформе, а также рискуют безопасностью данных. Некоторые водители в США получили от Lyft предупреждения о «подозрительной активности» и возможной блокировке.
Тем временем разработчики приложений настаивают, что не нарушают правила, а наоборот — помогают водителям быть безопаснее и зарабатывать честно.