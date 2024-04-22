Uber отказывался обслуживать женщину по имени Свастика

Автоматизированная система Uber отметила это имя как потенциально оскорбительное из-за его связи с нацистской символикой.

Чандра выразила недовольство, подчеркнув культурное значение имени и свою гордость за него. «Они не знают, что индусы использовали его тысячи лет до того, как Гитлер использовал его в неправильном смысле», — заявила она. Проблема получила широкое распространение после вмешательства Индуистского совета и генерального прокурора НЮУ. Uber признала ошибку и извинилась перед Чандрой. И признали необходимость учитывать культурные особенности и применять индивидуальный подход в каждом конкретном случае.