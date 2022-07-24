Uber откупился от наказания после утечки данных 57 млн клиентов

В рамках соглашения Uber признала, что не проинформировала коммисию о кибератаке. Она также согласилась сотрудничать в судебном преследовании бывшего директора по безопасности Джо Салливана, который был уволен компанией вскоре после того, как об инциденте стало известно.

Компания впервые раскрыла подробности утечки данных в 2017 году. Вместо того чтобы поделиться с правительством и пользователями тем, что она знала об инциденте, компания заплатила хакерам 100 000 долларов за удаление информации и молчание.

"Ничего подобного не должно было произойти, и я не собираюсь оправдываться за это", - сказал Дара Хосровшахи, недавно назначенный генеральный директор Uber.