Uber откупился от наказания после утечки данных 57 млн клиентов

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Uber откупился от наказания после утечки данных 57 млн клиентовИ согласилась сотрудничать в судебном преследовании бывшего директора по безопасности
Компания Uber официально взяла на себя ответственность за сокрытие утечки данных в 2016 году, в результате которой стали известны данные 57 миллионов пассажиров и водителей. В пятницу компания заключила соглашение о непривлечении к ответственности с Федеральной торговой комиссией (FTC), сообщает Reuters.
В рамках соглашения Uber признала, что не проинформировала коммисию о кибератаке. Она также согласилась сотрудничать в судебном преследовании бывшего директора по безопасности Джо Салливана, который был уволен компанией вскоре после того, как об инциденте стало известно.
Компания впервые раскрыла подробности утечки данных в 2017 году. Вместо того чтобы поделиться с правительством и пользователями тем, что она знала об инциденте, компания заплатила хакерам 100 000 долларов за удаление информации и молчание.
"Ничего подобного не должно было произойти, и я не собираюсь оправдываться за это", - сказал Дара Хосровшахи, недавно назначенный генеральный директор Uber.