Uber позволил водителям зарабатывать на обучении ИИ

Компания хочет использовать свою сеть водителей для конкуренции с другими платформами, которые помогают обучать ИИ с помощью аннотирования данных.

Помимо цифровых задач, Uber обновляет интерфейс приложения: водителям дают больше времени и информации перед принятием заказа, упрощают многозадачные доставки, вводят карту с зонами высокого спроса и дают возможность выбирать маршруты, которые либо быстрее, либо выгоднее по тарифу.