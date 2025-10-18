Приложения
Опубликовано 18 октября 2025, 18:45
1 мин.

Uber позволил водителям зарабатывать на обучении ИИ

Приложение станет лучше
Uber запустил в США пилотный проект, позволяющий водителям и курьерам зарабатывать дополнительные деньги, выполняя «микрозадачи» для обучения ИИ. К ним относятся запись голоса, загрузка фото или документов на определённых языках. Например, можно получить доллар за фото меню на испанском языке или запись собственного голоса.
Компания хочет использовать свою сеть водителей для конкуренции с другими платформами, которые помогают обучать ИИ с помощью аннотирования данных.

Помимо цифровых задач, Uber обновляет интерфейс приложения: водителям дают больше времени и информации перед принятием заказа, упрощают многозадачные доставки, вводят карту с зонами высокого спроса и дают возможность выбирать маршруты, которые либо быстрее, либо выгоднее по тарифу.