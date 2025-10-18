Uber позволил водителям зарабатывать на обучении ИИ

Опубликовано 18 октября 2025, 18:451 мин.
Uber позволил водителям зарабатывать на обучении ИИПриложение станет лучше
Uber запустил в США пилотный проект, позволяющий водителям и курьерам зарабатывать дополнительные деньги, выполняя «микрозадачи» для обучения ИИ. К ним относятся запись голоса, загрузка фото или документов на определённых языках. Например, можно получить доллар за фото меню на испанском языке или запись собственного голоса.
© Ferra.ru
Компания хочет использовать свою сеть водителей для конкуренции с другими платформами, которые помогают обучать ИИ с помощью аннотирования данных.
Помимо цифровых задач, Uber обновляет интерфейс приложения: водителям дают больше времени и информации перед принятием заказа, упрощают многозадачные доставки, вводят карту с зонами высокого спроса и дают возможность выбирать маршруты, которые либо быстрее, либо выгоднее по тарифу.