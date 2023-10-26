«Убийца» Twitter от авторов Instagram* поделился своими достижениями

Threadsбыла запущена в июле, и хотя ее первоначальный взрывной рост, возможно, замедлился, достижение почти 100 млн ежемесячных активных пользователей является выдающимся достижением. Стоит отметить, что при этом Threads пока недоступен для пользователей в странах Европейского Союза, что делает это достижение еще более значимым.

Марк Цукерберг подчеркнул, что цель Meta*- превратить Threads* в «приложение для общения с миллиардом людей». Он считает, что Threads вполне способен достичь этой амбициозной цели.

Threads* позиционирует себя как платформа для более позитивных публичных дискуссий, что контрастирует с репутацией Twitter как «токсичной» платформы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена