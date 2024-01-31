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Приложения
Опубликовано 31 января 2024, 18:45
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Убрать эмодзи-реакции в Gmail нельзя, но их можно скрыть: инструкция

Функция не совсем подходит для профессионального мира
Недавно появившаяся функция эмодзи-реакций в Gmail, казалось бы, призванная упростить общение, может показаться «непрофессиональной» в некоторых кругах. Хотя официального способа полностью отключить эту функцию нет, для пользователей веб-версии Gmail есть обходной путь, рассказал ресурс 9to5Google.

Расширение De-Gmojify для Google Chrome позволяет скрыть кнопку реакции на эмодзи и тем самым убрать эту функцию из вашей работы с Gmail. Чтобы установить расширение, выполните следующие действия:

  • Откройте Google Chrome на своем компьютере.

  • Зайдите в веб-магазин Chrome и найдите «De-Gmojify».

  • Нажмите кнопку «Установить».

После установки и включения кнопка реакции на эмодзи должна исчезнуть из интерфейса Gmail. Однако это решение применимо только для веб-версии Gmail, и на данный момент не существует решения для скрытия этой функции в приложении Gmail для Android.

В то время как реакции эмодзи могут быть уместны в неформальном общении, их присутствие в профессиональных письмах может потенциально «подорвать профессионализм и серьезность», считает издание.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
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