Ученые МФТИ и МГУ выяснили, как ювелиры относятся к ИИ

Сегодня ИИ в ювелирном деле — скорее инструмент, чем конкурент. С помощью нейросетей можно создавать дизайн и 3D-модели, но вот обработка камней и металлов всё ещё требует ручного мастерства. По мнению специалистов, ручной труд останется «элитным» вариантом: алгоритмы могут выпускать массовые изделия, но уникальные украшения создаёт только мастер.

В ходе исследования ученые анализировали обсуждения более 100 ювелиров в профессиональных чатах и провели интервью. Основные опасения специалистов связаны с потерей уникальности: ИИ генерирует дизайны по существующим шаблонам. Автоматизация также может осложнить жизнь начинающим мастерам — спрос на массовые изделия может уменьшиться, оставив работу только для опытных специалистов. Кроме того, для работы с ИИ нужны базовые знания о металлургии и технологии, иначе алгоритмы бесполезны.

При этом мастера используют нейросети вроде Midjourney для быстрой визуализации идей клиентов. Но финальный выбор формы, камней и техники всегда остаётся за человеком. Алгоритм может предложить десятки вариантов, но только мастер понимает, как металл поведёт себя при литье.

В будущем эксперты ожидают новую модель сотрудничества: клиент создаёт эскизы в ИИ, мастер дорабатывает их вручную.