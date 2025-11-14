Приложения
Опубликовано 14 ноября 2025, 21:08
1 мин.

Ученые МФТИ создали ИИ, который помнит информацию в сотни тысяч раз дольше

На что способен
Исследователи МФТИ разработали новую архитектуру искусственного интеллекта, которая позволяет сохранять информацию в сотни тысяч раз дольше. Это открывает путь к созданию автономных ИИ-систем, способных постоянно учиться и адаптироваться. Полезно в промышленных роботах, беспилотниках, дронов и др.
Нейросети обычно быстро забывают старую информацию, когда обучаются новому, потому что связи между нейронами переписываются. Чтобы решить эту проблему, ученые вдохновились принципами работы человеческого мозга. В созданной сети применяется механизм перестройки связей — ревайринг, который вместе с временной пластичностью нейронов (STDP) превращает «кратковременную память» в «долговременную».

После обучения внешние сигналы отключаются, и сеть самостоятельно перестраивает свои связи, укрепляя паттерны активности. Слабые соединения удаляются, а новые создаются по случайным и близким принципам.

Эксперименты показали, что обычная сеть забывает информацию после 1000 всплесков активности, тогда как сеть с ревайрингом хранит данные до 170 миллионов всплесков. В ней также формируются «хабовые» нейроны, которые поддерживают синхронную активность сотен других клеток.