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Опубликовано 24 апреля 2024, 20:20
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Ученые обратились к ИИ за новыми идеям ради исследования

Чат-боты оказались перспективны для “мозгового штурма”
Новое исследование показывает, что чат-боты с искусственным интеллектом могут стать отличным инструментом для генерации идей, предлагая экономически эффективную альтернативу традиционным семинарам.
Ученые обратились к ИИ за новыми идеям ради исследования
© Ferra

В исследовании, опубликованном в журнале JOSPT Open, Джошуа Пэйт и Ребекка Фехнер из Высшей школы здравоохранения UTS изучили потенциал ИИ для проведения «мозговых штурмов».

Исследователи использовали три свободно распространяемых чат-бота для моделирования междисциплинарного семинара, посвященного обезболиванию в школах. Хотя чат-боты давали несколько разные ответы, все они сошлись на идее разработки онлайн-платформы или учебной программы для обучения обезболиванию.

Такая согласованность подчеркивает надежность чат-ботов в совместном генерировании идей, а их разнообразные ответы обогащают процесс мозгового штурма, представляя различные точки зрения, пишут ученые.

«Возможно, технология еще не совершенна, — признает Пэйт, — «но чат-боты умеют находить новые точки зрения и устанавливать связи, которые могут быть не очевидны».