Ученые обратились к ИИ за новыми идеям ради исследования

В исследовании, опубликованном в журнале JOSPT Open, Джошуа Пэйт и Ребекка Фехнер из Высшей школы здравоохранения UTS изучили потенциал ИИ для проведения «мозговых штурмов».

Исследователи использовали три свободно распространяемых чат-бота для моделирования междисциплинарного семинара, посвященного обезболиванию в школах. Хотя чат-боты давали несколько разные ответы, все они сошлись на идее разработки онлайн-платформы или учебной программы для обучения обезболиванию.

Такая согласованность подчеркивает надежность чат-ботов в совместном генерировании идей, а их разнообразные ответы обогащают процесс мозгового штурма, представляя различные точки зрения, пишут ученые.

«Возможно, технология еще не совершенна, — признает Пэйт, — «но чат-боты умеют находить новые точки зрения и устанавливать связи, которые могут быть не очевидны».