Ученые объяснили, почему вы не можете остановиться при просмотре TikTok

Исследование показало, что с каждым следующим видео, которые вы смотрите, шансы остановиться уменьшаются примерно на 10% после каждого пятого.

Все дело в том, что видео, например в TikTok, сгруппированы вокруг одной “темы”, поэтому ваш мозг предпочтет посмотреть еще одно такое же, чем переключит свое внимание на что-то другое. Исследователи выяснили, что участники, которые смотрели видео без перерыва, на 22% чаще предпочитали посмотреть следующее, чем те, кто чередовал рабочие задачи и видео.

Для того, чтобы справиться с этим, ученые советую с помощью таймера, стикера на экран или силы воли контролировать количество видео, которое вы просматриваете. А лучше ограничиться одним.