Ученые объяснили, почему вы не можете остановиться при просмотре TikTok

Приложения
Сегодня в 17:26
1 мин.
Ученые объяснили, почему вы не можете остановиться при просмотре TikTokИ в любых других сервисах для просмотра видео
Посмотреть пару видео после тяжелого рабочего дня – самое оно. Но порой все идет немного не по плану, и вот вы все еще держите телефон перед собой, а на работу вставать уже через пару часов. Знакомая ситуация? Профессоры из Корнелльского университета и Уортонской бизнес-школы объяснили причины этого “феномена”.
Исследование показало, что с каждым следующим видео, которые вы смотрите, шансы остановиться уменьшаются примерно на 10% после каждого пятого.
Все дело в том, что видео, например в TikTok, сгруппированы вокруг одной “темы”, поэтому ваш мозг предпочтет посмотреть еще одно такое же, чем переключит свое внимание на что-то другое. Исследователи выяснили, что участники, которые смотрели видео без перерыва, на 22% чаще предпочитали посмотреть следующее, чем те, кто чередовал рабочие задачи и видео.
Для того, чтобы справиться с этим, ученые советую с помощью таймера, стикера на экран или силы воли контролировать количество видео, которое вы просматриваете. А лучше ограничиться одним.
Источник: INC Russia