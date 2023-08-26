Ученые оценили плюсы и минусы плагина для ChatGPT

В то время как плагин сделал программирование более доступным для студентов, изучающих технические науки, ученые, работающие в области биоинформатики, обнаружили в нем недостаток функций, необходимых для их работы.

Гангцин Ху, доцент Медицинской школы WVU, протестировал возможности Code Interpreter для решения задач биоинформатики. Несмотря на то, что плагин помогает визуализировать данные и минимизирует количество неверных ответов, он имеет ряд ограничений, таких как поддержка только языка Python, отсутствие доступа в Интернет и параллельной обработки больших массивов данных.

Ху считает, что будущие усовершенствования плагина могут принести пользу в различных областях, включая биоинформатику, финансы и экономику. Несмотря на существующие ограничения, он планирует познакомить с плагином своих студентов для развития их навыков визуализации данных.