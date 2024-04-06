Ученые пришли в замешательство от настроек конфиденциальности Apple

Исследование, проведённое под руководством Амеля Бурдусена и Янне Линдквиста, указывает на пробел в существующих исследованиях, посвящённых подходу Apple к обеспечению конфиденциальности. Большинство исследований посвящено сторонним приложениям, игнорируя собственные предустановленные приложения Apple, таких как Safari и Siri.

Авторы исследования критикуют пользовательские интерфейсы Apple за чрезмерную сложность и препятствование контролю пользователя над настройками приватности.

Исследователи используют Siri в качестве наглядного примера. Отключение Siri при первоначальной настройке не мешает ей собирать данные из других приложений для создания предложений. Чтобы действительно отключить Siri, пользователь должен пройти через лабиринт из пяти различных подменю в «Настройках».

Ещё одним предметом спора является собственная документация Apple по конфиденциальности. В ней не упоминаются все опции конфиденциальности, не объясняется использование данных и не уточняется, включены или отключены настройки. Написанные юридическим языком, эти документы вряд ли сможет расшифровать обычный пользователь.

В исследовании делается вывод, что функциям Apple не хватает четкой документации. Отключение функций в приложениях по умолчанию в основном не документировано, а методы работы с данными по-прежнему окутаны тайной. Такая непрозрачность подрывает доверие пользователей, несмотря на надежные технические меры безопасности Apple.