Ученые проверили приложения с ИИ для отслеживания калорий

Доктор Джулиана Чен, ведущий автор исследования, отмечает, что, хотя функции искусственного интеллекта, такие как распознавание изображений продуктов, могут упростить процесс отслеживания еды, пользователи «должны сохранять осторожность». Неточности в определении размера порций и оценке энергии могут повлиять на тех, кто использует эти приложения для контроля веса.

Исследование показало, что ручные приложения часто переоценивают потребляемую энергию для западных диет, но недооценивают ее для азиатских диет. Приложения с ИИ испытывали трудности при работе с азиатскими блюдами, где тяжело разобрать, что есть с составе, подсчеты были занижены на 76% в среднем.

Авторы исследования предлагают ряд усовершенствований, в том числе привлечение диетологов к разработке приложений, обучение искусственного интеллекта с использованием разнообразных изображений продуктов питания и расширение баз данных состава продуктов. Повышение точности и культурное разнообразие в приложениях для отслеживания питания имеют решающее значение для их эффективности, отмечают ученые.

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