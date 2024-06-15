Ученые улучшили способность ИИ создавать 3D-карты из 2D-изображений

Опубликовано 15 июня 2024, 09:00
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Ученые улучшили способность ИИ создавать 3D-карты из 2D-изображенийЧто открывает перспективы для автономных транспортных средств
Исследователи из Университета штата Северная Каролина разработали методику, Multi-View Attentive Contextualization (MvACon), направленную на улучшение отображения трехмерных пространств из двухмерных изображений, полученных с помощью нескольких камер.
Команда под руководством Тяньфу Ву усовершенствовала существующие программы искусственного интеллекта, известные как трансформаторы зрения, используемые в автономных транспортных средствах. MvACon позволяет трансформаторам зрения более эффективно идентифицировать объекты на изображениях и, таким образом, лучше картировать трехмерное окружение.
При тестировании ведущих трансформаторов зрения, таких как BEVFormer и PETR, с использованием данных с шести камер, MvACon неизменно повышал производительность в обнаружении объектов, скорость и точность ориентации.
В планах на будущее — бенчмарк и тестирование в реальных условиях с возможным широким распространением, если будет продемонстрирован успех.
Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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