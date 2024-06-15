Ученые улучшили способность ИИ создавать 3D-карты из 2D-изображений

Команда под руководством Тяньфу Ву усовершенствовала существующие программы искусственного интеллекта, известные как трансформаторы зрения, используемые в автономных транспортных средствах. MvACon позволяет трансформаторам зрения более эффективно идентифицировать объекты на изображениях и, таким образом, лучше картировать трехмерное окружение.

При тестировании ведущих трансформаторов зрения, таких как BEVFormer и PETR, с использованием данных с шести камер, MvACon неизменно повышал производительность в обнаружении объектов, скорость и точность ориентации.

В планах на будущее — бенчмарк и тестирование в реальных условиях с возможным широким распространением, если будет продемонстрирован успех.