Учитель завалил более половины своего класса: ChatGPT ложно заявил, что написал их работы

По данным Rolling Stone, Джаред Мумм, который преподает сельскохозяйственные дисциплины и одновременно является инструктором родео в кампусе, утверждал, что для оценки работ студентов он использовал чат-бота искусственного интеллекта под названием «ChatGTP» (тут он, видимо, перепутал букву). Он утверждал, что бот сообщил ему, мол, это он сгенерировал работы некоторых студентов и впоследствии профессор завалил более половины класса, поставив под угрозу их статус выпускников.

Однако выяснилось, что утверждения доктора Мумма были ошибочными. ChatGPT, так на самом деле называется чат-бот OpenAI, не предназначен для обнаружения сгенерированного ИИ материала или даже своего собственного результата.

Бот может иногда предоставлять неверную информацию и даже утверждать, что он является автором отрывков из известных романов.

По иронии судьбы, один из пользователей Reddit решил протестировать ChatGPT, скормив ему часть докторской диссертации доктора Мумма о свиноводстве. Бот подтвердил, что он мог сгенерировать этот отрывок, что вызывает дополнительные сомнения в утверждениях профессора.

Университет расследует этот инцидент и разрабатывает политику по использованию технологий искусственного интеллекта в классе.