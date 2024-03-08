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Опубликовано 08 марта 2024, 00:45
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Учителя стали проверять работы школьников с помощью ИИ

Благо или беда для образования?
В условиях стремительного развития технологий образовательный сектор также изучает их потенциал. Однако недавняя тенденция — использование инструментов искусственного интеллекта, таких как Writable, для проверки школьных работ — вызвала дискуссии.

Writable, недавно приобретенная образовательным гигантом Houghton Mifflin Harcourt, использует возможности искусственного интеллекта ChatGPT для анализа студенческих эссе. Она призвана упростить процесс выставления оценок, предлагая учителям сгенерированные искусственным интеллектом отзывы о работах учеников, а также предложения по улучшению и оценки черновиков. Кроме того, Writable утверждает, что может помочь в разработке учебных программ, генерировании запросов для написания сочинений и даже создании планов уроков.

Сторонники утверждают, что такие инструменты ИИ, как Writable, могут высвободить драгоценное время учителей, позволяя им сосредоточиться на более персонализированном обучении и взаимодействии с учениками.

Однако опасения остаются. Так, чрезмерная зависимость от ИИ может привести к появлению общих, автоматизированных отзывов, что приведет к снижению важности индивидуальной оценки ученика, а постоянное присутствие ИИ-помощи может со временем привести к снижению уровня владения предметом самими преподавателями.

Недавний опрос в США показал, что мнения родителей по поводу использования ИИ при выставлении оценок разделились: почти половина из них не против этой идеи.