Учёного из Саудовской Аравии приговорили к смертной казни за использование Twitter и WhatsApp

Речь идёт об Аиде аль-Карни, которого арестовали во время чисток 2017 года. Теперь его сын поделился деталями дела. В частности, власти обвиняли учёного в использовании учётной записи в Twitter под своим именем (@awadalqarni) для «высказывания своего мнения». В документах также говорится, что профессор «признался» в участии в чате WhatsApp. Обвинили его и в создании учётной записи в Telegram.

При этом, как отмечает The Guardian, правительство Саудовской Аравии и контролируемые государством инвесторы недавно увеличили свою долю в социальных сетях США, включая Twitter, а также в развлекательных компаниях, таких как Disney.