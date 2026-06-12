Учёные: если проверять новости через ИИ, легко разучиться отличать правду от лжи

В исследовании участники, которые «слишком полагались на ИИ», хуже самостоятельно оценивали достоверность новостей.

Учёные сравнили это с навигатором. GPS очень удобен, но если пользоваться им постоянно — постепенно теряется «природное чувство направления». С ИИ принципе слож. Он, мол, помогает проверять факты, но человек «перестаёт тренировать навыки критического мышления».

Учёные не призывают отказываться от ИИ, но окончательное решение (верить или нет) должно оставаться за человеком.