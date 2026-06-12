Учёные: если проверять новости через ИИ, легко разучиться отличать правду от лжи

Опубликовано 12 июня 2026, 12:221 мин.
Учёные: если проверять новости через ИИ, легко разучиться отличать правду от лжиИ как это работает
Многие используют чат-ботов вроде ChatGPT, Gemini, Claude и Grok, чтобы понять, правдива ли новость. Но исследование MIT показывает, что такая привычка может «ослабить собственное чутьё на ложь и манипуляции». Со временем.
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В исследовании участники, которые «слишком полагались на ИИ», хуже самостоятельно оценивали достоверность новостей.
Учёные сравнили это с навигатором. GPS очень удобен, но если пользоваться им постоянно — постепенно теряется «природное чувство направления». С ИИ принципе слож. Он, мол, помогает проверять факты, но человек «перестаёт тренировать навыки критического мышления».
Учёные не призывают отказываться от ИИ, но окончательное решение (верить или нет) должно оставаться за человеком.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный