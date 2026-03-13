Учёные: ИИ делает человеческое мышление более однообразным

Исследователи изучили более 130 научных работ. По выводам команды, несмотря на огромные объёмы данных, на которых обучаются ИИ-модели, их ответы часто оказываются менее разнообразными, чем человеческие мысли. Алгоритмы ищут повторяющиеся закономерности в данных и стараются воспроизводить наиболее «типичные» варианты. Так, некоторые эксперты называют такие системы «очень продвинутым Т9».

А ещё данные для обучения часто содержат больше информации из популярных языков и культур. Что признают и разработчики. Например, OpenAI отмечает, мол, ответы ChatGPT «могут быть склонны» к западной точке зрения. Похожая ситуация наблюдается и с чат-ботом Grok, который нередко отражает взгляды Илона Маска, главы компании-разработчика.

Учёные также заметили интересную особенность: люди, используя ИИ, могут генерировать больше идей, но они часто оказываются менее оригинальными. Более того, группы людей при работе с ИИ иногда придумывают меньше идей, чем во время обычного обсуждения.