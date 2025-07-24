​​Учёные научились следить за людьми через Wi-Fi с высокой точностью

Эта технология под названием WhoFi имеет несколько преимуществ перед камерами наблюдения. Во‑первых, она работает в полной темноте, а во‑вторых, Wi-Fi-сигналы проходят через стены, поэтому слежка остаётся необнаруживаемой.

Авторы отмечают, что при распространении сигнала его форма меняется в зависимости от объектов и людей на пути. Эти изменения помогают создать уникальный «биометрический» отпечаток каждого человека.