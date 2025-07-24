​​Учёные научились следить за людьми через Wi-Fi с высокой точностью

Опубликовано 24 июля 2025, 23:151 мин.
Учёные научились следить за людьми через Wi-Fi с высокой точностьюБудьте осторожнее
Итальянские исследователи придумали способ отслеживать людей в помещениях с помощью сигнала Wi-Fi. Их работа опубликована на сайте arXiv. Метод основан на том, что тело человека влияет на прохождение Wi-Fi-сигнала — искажает его и мешает распространению. С помощью нейросети учёные научились считывать эти изменения и определять присутствие и движение людей.
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Эта технология под названием WhoFi имеет несколько преимуществ перед камерами наблюдения. Во‑первых, она работает в полной темноте, а во‑вторых, Wi-Fi-сигналы проходят через стены, поэтому слежка остаётся необнаруживаемой.
Авторы отмечают, что при распространении сигнала его форма меняется в зависимости от объектов и людей на пути. Эти изменения помогают создать уникальный «биометрический» отпечаток каждого человека.