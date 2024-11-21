Учёные описали генеративный ИИ словами «все еще просто машина для предсказаний»

Авторы подчеркивают, что «эволюция» ИИ отражает развитие более ранних вычислительных инструментов, которые строго следовали инструкциям и требовали от пользователей понимания логики. Аналогичным образом, современный ИИ переосмысливает широкий спектр задач, таких как письмо и рисование.

Они предупреждают, что некачественный ввод данных может привести к ошибкам, а без должного контроля со стороны человека возможны «стратегические просчеты», особенно в сценариях с высокими ставками, таких как финансы или здравоохранение. Хотя ИИ отлично справляется с распознаванием образов и прогнозированием, его зависимость от арифметических процессов подчеркивает необходимость точности и критического суждения при внедрении, пишут учёные.