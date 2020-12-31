Учёные опровергли вред приложений для знакомств

Кратко о работе исследователей пишет Indicator. Есть мнение, что приложения для знакомств делают популярными лишь случайные свидания и мешают длительным отношениям. Учёные из Женевского университета решили проверить это.

Они изучили семейный опрос 2018 года, в котором участвовали 3235 человек старше 18 лет. Учёные увидели, что пары, которые познакомились в дейтинговых приложениях, были более настроены на совместную жизнь. Также исследователи обнаружили, что женщины, которые нашли партнёра в приложении, чаще хотели завести ребёнка в будущем, чем женщины, познакомившиеся с партнёром другим способом.