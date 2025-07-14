Приложения
Опубликовано 14 июля 2025, 21:45
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Учёные при ООН создали ИИ-аватары беженцев, но не всем это понравилось

А вам?
Исследовательский центр при ООН — Университет ООН по вопросам политики (UNU-CPR) — создал двух виртуальных ИИ-персонажей, чтобы рассказать людям о жизни беженцев. Но есть нюанс.
Учёные при ООН создали ИИ-аватары беженцев, но не всем это понравилось
© UNU-CPR/404 Media

Аватары называются Амина и Абдалла. Амина — вымышленная женщина, сбежавшая из Судана и живущая в лагере беженцев в Чаде. Абдалла — солдат суданского парамилитарного формирования Rapid Support Forces.

Предполагалось, что пользователи смогут общаться с аватарами на специальном сайте, однако в выходные он не работал — регистрация выдавала ошибку.

Как рассказал профессор Колумбийского университета Эдуардо Альбрехт, который курировал проект, это была учебная работа студентов, а не официальная инициатива ООН. В научной статье по результатам эксперимента сказано, что такие аватары теоретически могут помочь доносить информацию до доноров. Однако не все участники эксперимента оценили идею положительно — некоторые заявили, что настоящие беженцы могут и должны говорить за себя без помощи ИИ. Другие же в целом были против такого рода инициатив.