Приложения
Опубликовано 25 октября 2024, 09:45
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Учёные рассказали о важности генеративного ИИ в образовании будущего

Подчеркивает важные аспекты интеграции
Статья, опубликованная в журнале Nature Human Behaviour, акцентирует внимание на ключевых факторах «эффективной адаптации генеративного ИИ» (GenAI) для улучшения человеческого обучения в образовательных учреждениях и на рабочих местах.
Учёные рассказали о важности генеративного ИИ в образовании будущего
© Ferra

Профессор Драган Гасевич, директор Центра аналитики обучения (CoLAM) при Университете Монаша, подчеркивает трансформирующий потенциал GenAI, представляя сценарии, в которых студенты взаимодействуют с цифровыми аватарами исторических личностей для более глубокого обучения. Исследование выступает за двойной подход в образовании, акцентируя необходимость осведомленности о возможностях GenAI и его эффективной интеграции в методики преподавания.

Ключевые рекомендации включают реформирование процессов оценки с целью оценки подлинного развития навыков, поддержку учителей в адаптации к технологиям GenAI и содействие взаимодействию человека и ИИ. Авторы подчеркивают важность «этических норм и инклюзивности» в разработке и регулировании инструментов GenAI.