Учёные рассказали о важности генеративного ИИ в образовании будущего

Профессор Драган Гасевич, директор Центра аналитики обучения (CoLAM) при Университете Монаша, подчеркивает трансформирующий потенциал GenAI, представляя сценарии, в которых студенты взаимодействуют с цифровыми аватарами исторических личностей для более глубокого обучения. Исследование выступает за двойной подход в образовании, акцентируя необходимость осведомленности о возможностях GenAI и его эффективной интеграции в методики преподавания.

Ключевые рекомендации включают реформирование процессов оценки с целью оценки подлинного развития навыков, поддержку учителей в адаптации к технологиям GenAI и содействие взаимодействию человека и ИИ. Авторы подчеркивают важность «этических норм и инклюзивности» в разработке и регулировании инструментов GenAI.