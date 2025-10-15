Учёные РФ создали препарат, одновременно убивающий и блокирующий клетки опухолей

Препарат основан на модифицированном белке TRAIL, который обладает противоопухолевой активностью. К нему добавлены пептиды, связывающиеся с белками на поверхности как раковых клеток, так и сосудов, питающих опухоль.

Исследователи проверили действие препарата на клетках глиобластомы и рака поджелудочной железы, а также на клетках сосудов. Белок запускал запрограммированную гибель раковых клеток и подавлял деление клеток сосудов. В опытах на мышах рост опухолей глиобластомы уменьшился на 74%, а рака поджелудочной железы — на 69%. Побочных эффектов у животных не наблюдалось.

С помощью оптической ангиографии учёные подтвердили сокращение кровоснабжения опухолей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.