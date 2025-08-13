Учёные создали соцсеть только из ИИ. Боты быстро разделились на враждующие лагеря

В ходе пяти серий эксперимента, включавших 10 000 действий, боты начали активно подписываться и взаимодействовать только с теми, кто разделял их взгляды. Наибольшее внимание получали авторы «самых резких и односторонних постов».

Хотя система не имела алгоритмов продвижения, ИИ всё равно повторил типичное поведение людей в соцсетях — формирование «эхо-камер» и усиление поляризации. Учёные предполагают, что это связано с тем, что модели обучены на человеческом контенте.

Для снижения разделения исследователи пробовали разные меры: хронологическую ленту, скрытие числа подписчиков, уменьшение вирусности контента, усиление противоположных взглядов. Эффект оказался минимальным — не более 6% снижения вовлечённости в политически окрашенные посты. А в некоторых случаях, например при скрытии биографий, ситуация ухудшалась: радикальные публикации получали ещё больше внимания.

Какой вывод у учёных? Якобы сама структура соцсетей, даже без алгоритмов, склонна усиливать разделение и подталкивать к крайностям.