Учёный в одночасье потерял записи в ChatGPT за два года

Как рассказал сам учёный, он временно отключил в настройках опцию, связанную с согласием на обработку данных. В этот момент все его диалоги и структурированные материалы «мгновенно и безвозвратно» удалились. Попытки восстановить данные через поддержку OpenAI, сначала с помощью ИИ-бота, а затем через человека, не увенчались успехом.

В соцсетях же эта история вызвала не сочувствие, а скорее насмешки. Многие пользователи указывают на то, что профессор фактически пожаловался на потерю работы, «которую он сам не выполнял», а «доверял ИИ».

Кто-то обвинил его в том, что даже сама статья в Nature могла быть написана с помощью ChatGPT.