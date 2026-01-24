Учёный в одночасье потерял записи в ChatGPT за два года

Опубликовано 24 января 2026, 19:511 мин.
Учёный в одночасье потерял записи в ChatGPT за два годаПользователи Сети ему не сочувствуют
Профессор Марсель Бучер из Кёльнского университета в Германии рассказал в журнале Nature, что потерял два года работы, связанной с использованием ChatGPT. Он использовал ИИ как ежедневного помощника для составления писем, лекций, заявок на гранты и анализа данных.
Как рассказал сам учёный, он временно отключил в настройках опцию, связанную с согласием на обработку данных. В этот момент все его диалоги и структурированные материалы «мгновенно и безвозвратно» удалились. Попытки восстановить данные через поддержку OpenAI, сначала с помощью ИИ-бота, а затем через человека, не увенчались успехом.
В соцсетях же эта история вызвала не сочувствие, а скорее насмешки. Многие пользователи указывают на то, что профессор фактически пожаловался на потерю работы, «которую он сам не выполнял», а «доверял ИИ».
Кто-то обвинил его в том, что даже сама статья в Nature могла быть написана с помощью ChatGPT.