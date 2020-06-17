Учётную запись «ВКонтакте» подключат к сервисам Mail.ru

Единая учётная запись называется VK Connect, пишет TJ. Она позволяет объединить все настройки учётных записей в сервисах Mail.ru Group. Пользователю больше не придётся запоминать десятки паролей. Также облегчается использование приложений. Например, если один раз указать адрес, то можно применять его при заказе еды и такси.

Кроме того, через VK Connect можно привязать банковскую карту, управлять подписками Combo, «Музыка ВКонтакте» и BOOM, а ещё отслеживать историю сеансов в сервисах.

Пока VK Connect работает только в приложениях Delivery Club и с голосовым помощником «Маруся». В будущем «учётку» соединят с «Ситимобилом», «Юлой», «Почтой Mail.ru». Пишут, что VK Connect можно использовать и без профиля в соцсети. В целом, доступ в личный кабинет можно получить во «ВКонтакте».