Удалите эти Android-приложения, пока они не украли ваши деньги

Top Navigation и Advice Photo Power смогли набрать 500 000+ и 100 000+ установок соответственно. Оба приложения, а также другие подобные им, преследуют одну и ту же цель: подписывать пользователей на поддельные сервисы без их одобрения или ведома, чтобы каждую неделю списывать несколько долларов с их банковских счетов.

К сожалению, это ещё не все, что исследователи Dr.Web обнаружили в Google Play в январе. Целый ряд других приложений пытается украсть личную информацию, пароли, номера телефонов и даже учётные записи Facebook. Поэтому следует внимательно относиться к установкам даже из официального магазина приложений.