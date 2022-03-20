Удалите эти Android-приложения, пока они не украли ваши деньги

Приложения
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Удалите эти Android-приложения, пока они не украли ваши деньгиВ Google Play Store тоже встречаются вредоносы
Эксперты по кибербезопасности обнаружили в Play Store приложения, которые могли лишать пользователей денег. Их уже удалили из магазина, но проверить их наличие на смартфоне всё же стоит.
Top Navigation и Advice Photo Power смогли набрать 500 000+ и 100 000+ установок соответственно. Оба приложения, а также другие подобные им, преследуют одну и ту же цель: подписывать пользователей на поддельные сервисы без их одобрения или ведома, чтобы каждую неделю списывать несколько долларов с их банковских счетов.
К сожалению, это ещё не все, что исследователи Dr.Web обнаружили в Google Play в январе. Целый ряд других приложений пытается украсть личную информацию, пароли, номера телефонов и даже учётные записи Facebook. Поэтому следует внимательно относиться к установкам даже из официального магазина приложений.