Приложения
Сегодня в 14:55
1 мин.

Удалите эти Android-приложения, пока они не украли ваши пароли и криптовалюту

В Google Play нашли 240 опасных программ
Специалисты Trend Micro рассказали, что обнаружили подозрительное поведение у более 200 приложений. Они установили шпионское ПО Facestealer на сотни тысяч Android-смартфонов.
Удалите эти Android-приложения, пока они не украли ваши пароли и криптовалюту

Кроме того, специалисты нашли более 40 фейковых криптовалюнтных майнинговых приложений. Они пытались украсть цифровую валюту у людей, а также конфиденциальную информацию.

Издание PhoneArena рекомендует срочно удалить следующие приложения, если они у вас установлены:

  • Daily Fitness OL
  • Enjoy Photo Editor
  • Panorama Camera
  • Photo Gaming Puzzle
  • Swarm Photo
  • Business Meta Manager
  • Cryptomining Farm Your own Coin

К сожалению, остальные 233 приложения специалисты не назвали. Хорошая новость в том, что все семь из этих вредоносных приложений, а также другие, обнаруженные специалистами, были уже удалены из Play Store.

Новости партнеров
Новости партнеров