Удалите эти Android-приложения, пока они не украли ваши пароли и криптовалюту

Кроме того, специалисты нашли более 40 фейковых криптовалюнтных майнинговых приложений. Они пытались украсть цифровую валюту у людей, а также конфиденциальную информацию.

Издание PhoneArena рекомендует срочно удалить следующие приложения, если они у вас установлены:

Daily Fitness OL

Enjoy Photo Editor

Panorama Camera

Photo Gaming Puzzle

Swarm Photo

Business Meta Manager

Cryptomining Farm Your own Coin

К сожалению, остальные 233 приложения специалисты не назвали. Хорошая новость в том, что все семь из этих вредоносных приложений, а также другие, обнаруженные специалистами, были уже удалены из Play Store.