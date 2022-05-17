Удалите эти Android-приложения, пока они не украли ваши пароли и криптовалюту

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Удалите эти Android-приложения, пока они не украли ваши пароли и криптовалютуВ Google Play нашли 240 опасных программ
Специалисты Trend Micro рассказали, что обнаружили подозрительное поведение у более 200 приложений. Они установили шпионское ПО Facestealer на сотни тысяч Android-смартфонов.
Кроме того, специалисты нашли более 40 фейковых криптовалюнтных майнинговых приложений. Они пытались украсть цифровую валюту у людей, а также конфиденциальную информацию.
Издание PhoneArena рекомендует срочно удалить следующие приложения, если они у вас установлены:
- Daily Fitness OL
- Enjoy Photo Editor
- Panorama Camera
- Photo Gaming Puzzle
- Swarm Photo
- Business Meta Manager
- Cryptomining Farm Your own Coin
К сожалению, остальные 233 приложения специалисты не назвали. Хорошая новость в том, что все семь из этих вредоносных приложений, а также другие, обнаруженные специалистами, были уже удалены из Play Store.