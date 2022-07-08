Удалите эти приложения на Android — в них нашли вредоносную программу Joker

В декабре СМИ сообщали, что приложение с Joker было загружено более 500 000 раз, прежде чем Google окончательно удалила его. Исследовательская компания Pradeo обнаружила вредоносное ПО ещё в четырёх приложениях и уже уведомила об этом американского IT-гиганта. Вам стоит удалить эти приложения с устройства, если они у вас есть:

Smart SMS Messages

Blood Pressure Monitor

Voice Languages Translator

Quick Text SMS

Joker подписывает жертву на нежелательные подписки или совершают звонки и отправляет сообщения на платные номера.