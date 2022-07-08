Удалите эти приложения на Android — в них нашли вредоносную программу Joker

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Удалите эти приложения на Android — в них нашли вредоносную программу JokerОна подписывает на платные услуги
Печально известная вредоносная программа Joker была снова обнаружена в нескольких приложениях, которые в совокупности имеют более 100 000 установок. Это не первый случай, когда приложения с этим ПО попадают в Google Play Store.
В декабре СМИ сообщали, что приложение с Joker было загружено более 500 000 раз, прежде чем Google окончательно удалила его. Исследовательская компания Pradeo обнаружила вредоносное ПО ещё в четырёх приложениях и уже уведомила об этом американского IT-гиганта. Вам стоит удалить эти приложения с устройства, если они у вас есть:
- Smart SMS Messages
- Blood Pressure Monitor
- Voice Languages Translator
- Quick Text SMS
Joker подписывает жертву на нежелательные подписки или совершают звонки и отправляет сообщения на платные номера.