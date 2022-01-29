Удалите это вирусное приложение с Android-смартфона. Оно ворует банковские данные

Как пишет PhoneArena, приложение под названием 2FA Authenticator установили более 10 000 пользователей. 2FA — это аббревиатура для двухфакторной аутентификации. Сам по себе этот метод позволяет надёжнее защитить учётные записи. Однако приложение 2FA Authenticator использовалось для установки опасного вредоносного ПО под названием Vultur на смартфоны.

Vultur способно воровать банковскую информацию, а значит впоследствии выводить деньги. Специалисты Pradeo призвали немедленно удалить это приложение. Они уже сообщили о находке команде Google Play, и приложение уже было удалено из магазина. Однако оно могло остаться на вашем устройстве, поэтому рекомендуется проверить список приложений.