Удалённые из Google Play российские приложения нашлись в других магазинах

В целом, «Коммерсант» проверял наличие приложений в альтернативных магазинах южнокорейской Samsung и китайской Xiaomi — Galaxy Apps и GetApps. В магазине Samsung нашлись приложения банков ВТБ и ПСБ, а также «СберМегаМаркет» и голосовой помощник «Салют». В магазине Xiaomi тоже есть приложение «СберМегаМаркет», но под старым названием Goods.ru. Сам сервис советует скачивать приложение только по прямой ссылке с официального сайта.

Эксперты отметили, что Samsung и Xiaomi не являются субъектами американских санкций. Поэтому степень ответственности за их неисполнение у компаний ниже.