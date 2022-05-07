Удалённые из Google Play российские приложения нашлись в других магазинах

Сегодня в 12:59
1 мин.
Удалённые из Google Play российские приложения нашлись в других магазинахВ частности, в магазине Samsung
«Коммерсант» рассказал, что обнаружил приложения подпавших под санкции ВТБ и Промсвязьбанка (ПСБ) в магазине Galaxy Apps, предустановленном на телефонах Samsung. Из Google Play эти приложения удалили.
В целом, «Коммерсант» проверял наличие приложений в альтернативных магазинах южнокорейской Samsung и китайской Xiaomi — Galaxy Apps и GetApps. В магазине Samsung нашлись приложения банков ВТБ и ПСБ, а также «СберМегаМаркет» и голосовой помощник «Салют». В магазине Xiaomi тоже есть приложение «СберМегаМаркет», но под старым названием Goods.ru. Сам сервис советует скачивать приложение только по прямой ссылке с официального сайта.
Эксперты отметили, что Samsung и Xiaomi не являются субъектами американских санкций. Поэтому степень ответственности за их неисполнение у компаний ниже.