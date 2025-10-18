Удивительно, но новая функция Google Photos доступна не по всей территории США

В 2022 году Google заплатила 200 млн долларов по коллективному иску в Иллинойсе, а в 2024 году — 1,4 млрд долларов Техасу за сбор данных пользователей без согласия. В обоих случаях речь шла о биометрических данных (распознавании лиц).

Функции Ask Photos и Conversational Editing требуют включённой опции, которая автоматически распознаёт людей на фотографиях. Однако законы этих штатов требуют явного согласия всех людей на фото, а не только владельца устройства. Это создаёт юридические сложности, поэтому Google, вероятно, решила действовать осторожно.

Ask Photos позволяет искать фото голосом или текстом, например: «Покажи лучшие снимки из моих путешествий» или «Найди все города, где я был в прошлом году». Conversational Editing даёт возможность редактировать снимки с помощью обычных фраз.