Украинский суд приговорил девушку к трём годам условно за продажу интимных фото в Telegram

Девушка снимала себя на iPhone 11. У неё было несколько каналов: один публичный, ссылку на который она размещала в своём Instagram, а второй — закрытый. В первом девушка называла стоимость доступа ко второму. Желающие посмотреть на откровенные фото должны были перевести деньги на карту модели — от 300 до 500 грн.

Следователи обнаружили доказательства 8 эпизодов производства откровенного контента, а также 6 фактов оплаты доступа к ним. За полгода, с мая по октябрь 2021 года, девушка смогла таким образом заработать не менее 3000 гривен. А в октябре против неё было возбуждено дело за изготовление и распространение изображений порнографического характера. Во время обыска правоохранители изъяли вещественные доказательства, а именно красную кожаную плётку, два фаллоимитатора, банковские карты, iPhone 11, смартфон Redmi Note 8 Pro и др.

Поскольку суды в Харькове сейчас не работают, суд прошёл в Полтаве. Девушка признала себя виновной, ей дали три года лишения свободы условно.