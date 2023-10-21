Умная колонка Apple HomePod получила поддержку YouTube Music

Слушатели теперь могут наслаждаться любимыми треками, плейлистами и радиостанциями с YouTube Music, используя голосовые команды Siri. Обновление также включает в себя поддержку многопользовательского режима, что позволяет разным членам семьи настраивать и использовать свои собственные профили YouTube Music на одной и той же колонке HomePod.

Apple продолжает расширять экосистему своих устройств, и интеграция с YouTube Music является еще одним шагом в этом направлении. Это не только улучшает функциональность устройств Apple, но и предоставляет пользователям больше вариантов для воспроизведения музыки.