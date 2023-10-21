Умная колонка Apple HomePod получила поддержку YouTube Music

Умная колонка Apple HomePod получила поддержку YouTube MusicТо, чего там не хватало долгое время
Умная колонка Apple HomePod теперь поддерживает сервис YouTube Music, что стало приятным сюрпризом для пользователей обоих продуктов. Это обновление позволяет владельцам HomePod воспроизводить музыку напрямую с YouTube Music, обходя необходимость использования AirPlay с iPhone или iPad.
Слушатели теперь могут наслаждаться любимыми треками, плейлистами и радиостанциями с YouTube Music, используя голосовые команды Siri. Обновление также включает в себя поддержку многопользовательского режима, что позволяет разным членам семьи настраивать и использовать свои собственные профили YouTube Music на одной и той же колонке HomePod.
Apple продолжает расширять экосистему своих устройств, и интеграция с YouTube Music является еще одним шагом в этом направлении. Это не только улучшает функциональность устройств Apple, но и предоставляет пользователям больше вариантов для воспроизведения музыки.