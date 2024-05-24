Опубликовано 24 мая 2024, 04:30
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Умные очки Ray-Ban научили публиковать «сторисы»Музыка без рук и многое другое
Смарт-очки Ray-Ban Meta* получили значительное обновление. Теперь владелец может легко делиться сделанными на очки фотографиями прямо в «сторис» Instagram* с помощью голосовых команд.
Просто скажите «Эй, Меtа*, поделись моей последней фотографией в Instagram*» или «Эй, Меtа*, опубликуй фотографию в Instagram*» (всё на английском, само собой), чтобы сделать снимок и загрузить его в режиме реального времени.
Таким же образом можно включить музыку, не используя руки. Появились даже встроенные техники медитации и упражнения на внимательность. Metaтакже добавила возможность совершать видеозвонки прямо через WhatsApp и Messengerс помощью Ray-Ban Meta.
Эти, и не только, функции распространяются постепенно.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена