Умные очки Ray-Ban научили публиковать «сторисы»

Просто скажите «Эй, Меtа*, поделись моей последней фотографией в Instagram*» или «Эй, Меtа*, опубликуй фотографию в Instagram*» (всё на английском, само собой), чтобы сделать снимок и загрузить его в режиме реального времени.

Таким же образом можно включить музыку, не используя руки. Появились даже встроенные техники медитации и упражнения на внимательность. Metaтакже добавила возможность совершать видеозвонки прямо через WhatsApp и Messengerс помощью Ray-Ban Meta.

Эти, и не только, функции распространяются постепенно.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена