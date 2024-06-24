Умные очки Ray-Ban научились снимать более долгие видео

Обновление, входящее в состав версии ПО 6.0, которое пока распространяется в порядке очереди , наряду с расширенной возможностью записи видео содержит несколько улучшений. Среди них - поддержка Calm, Amazon Music и других функций, анонсированных еще в мае. Правда, если верить СМИ, далеко не все пользователи увидели возможность записи более длинных видеороликов, даже после обновления до версии 6.0.

Умные очки Ray-Ban могут фотографировать, принимать звонки, включать музыку и даже писать сообщения с помощью голосовых команд. Правда, в России такие не купишь, и не из-за невозможности ввоза, а из-за законов страны.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена