Умные очки Ray-Ban обзавелись искусственным интеллектом

Однако не стоит ожидать от очков чудес. Взаимодействие начинается с простого «Эй, Meta*, посмотри и…», после чего следует ваш запрос. Это может быть что угодно — от определения растения до перевода надписи на иностранном языке или даже составления надписи в Instagram* на лету. Очки снимают изображение, ИИ обращается к облаку за информацией и говорит ответ прямо вам на ухо.

Рецензент The Verge выделяет два ключевых фактора, которые делают реализацию ИИ в очках успешной: привычность и удобство использования. При сопряжении с телефоном ответы поступают с минимальной задержкой. Кроме того, очки работают как наушники, что делает общение с ИИ менее неловким по сравнению со специальными умными колонками.

По сути, ИИ выступает в качестве расширения поисковых возможностей вашего смартфона. Увидели что-то интересное? Не нужно искать телефон — очки позволят вам сделать снимок и мгновенно получить информацию, не занимая рук.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена