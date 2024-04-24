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Опубликовано 24 апреля 2024, 16:20
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Умные очки Ray-Ban обзавелись искусственным интеллектом

Мультимодальный ИИ
Смарт-очки Ray-Ban Meta* получили обновление — встроенный мультимодальный искусственный интеллект, и для этого не нужен громоздкий проектор или дорогостоящая ежемесячная подписка. Это обновление наделило очки способностью анализировать то, что вы видите, и предлагать полезные ответы или предложения в режиме реального времени.
Умные очки Ray-Ban обзавелись искусственным интеллектом
© Ferra

Однако не стоит ожидать от очков чудес. Взаимодействие начинается с простого «Эй, Meta*, посмотри и…», после чего следует ваш запрос. Это может быть что угодно — от определения растения до перевода надписи на иностранном языке или даже составления надписи в Instagram* на лету. Очки снимают изображение, ИИ обращается к облаку за информацией и говорит ответ прямо вам на ухо.

Рецензент The Verge выделяет два ключевых фактора, которые делают реализацию ИИ в очках успешной: привычность и удобство использования. При сопряжении с телефоном ответы поступают с минимальной задержкой. Кроме того, очки работают как наушники, что делает общение с ИИ менее неловким по сравнению со специальными умными колонками.

По сути, ИИ выступает в качестве расширения поисковых возможностей вашего смартфона. Увидели что-то интересное? Не нужно искать телефон — очки позволят вам сделать снимок и мгновенно получить информацию, не занимая рук.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#очки
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#искусственный интеллект