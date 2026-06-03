Умный дом Google научился узнавать домашних питомцев по имени

Опубликовано 03 июня 2026, 10:231 мин.
Умный дом Google научился узнавать домашних питомцев по имениИ не только
Google добавила в систему умного дома функцию «памяти о питомцах». Теперь камеры Nest и другие устройства со встроенным Gemini смогут запоминать кличку и вид животного.
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Раньше уведомления выглядели безлико: «Собака идёт по кухне». Теперь будет: «Муся идёт по кухне». Функция доступна только подписчикам Google Home Premium с тарифом Advanced.
Кроме того, компания расширяет работу голосового помощника Gemini для умного дома в Германии и «международными» стали функции краткого отчета о доме и поиск по видео голосом.
Все нововведения уже внедряются. Постепенно.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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