Умный дом Google научился узнавать домашних питомцев по имени

Раньше уведомления выглядели безлико: «Собака идёт по кухне». Теперь будет: «Муся идёт по кухне». Функция доступна только подписчикам Google Home Premium с тарифом Advanced.

Кроме того, компания расширяет работу голосового помощника Gemini для умного дома в Германии и «международными» стали функции краткого отчета о доме и поиск по видео голосом.

Все нововведения уже внедряются. Постепенно.