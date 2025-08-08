Universal Pictures начала угрожать судом ИИ-компаниям

С июня на финальных титрах картин, включая «Как приручить дракона», «Мир юрского периода: Возрождение» и «Плохие парни 2», появился специальный предупреждающий текст. В нём говорится, что фильмы защищены законом и их нельзя копировать, распространять или использовать для обучения ИИ без разрешения. В некоторых странах добавлена ссылка на закон ЕС 2019 года, позволяющий авторам запрещать использование их работ в научных целях.

Причина — рост технологий, которые могут копировать стиль и кадры из известных фильмов. Например, сервис Midjourney по запросу создавал изображения, практически повторяющие сцены из Мстителей, Топ Ган: Мэверик, Шрека и других. Это стало поводом для иска Universal и Disney против компании.

Главный вопрос — может ли использование фильмов для обучения ИИ считаться «добросовестным использованием» по закону. Если суд решит, что нет, студии смогут потребовать крупные компенсации — до $ 150 000 за каждый фильм, использованный без разрешения.