Управление подписками Google Play на Android в настоящее время «сломано»

Когда вы открываете меню учетной записи в приложении Google Play Store и переходите к разделу «Платежи и подписки», при выборе пункта «Подписки» вы попадаете на пустую страницу, предполагая, что вы вообще ни на что не подписаны. В некоторых случаях можно увидеть список активных подписок с датой следующего платежа, но при нажатии на них пользователь попадает на ту же пустую страницу.

Хорошая новость: вы можете управлять своими подписками, перейдя в браузере по адресу play.google.com/store/account/subscriptions. Там вы найдете полный список подписок, а также возможность отменить их, обновить способы оплаты и настроить резервный способ.

Плохая новость: это «костыль».

Google, скорее всего, уже работает над исправлением этой проблемы.