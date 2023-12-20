Усилия ФБР против хакерской группировки сделали ситуацию только хуже

Так, окрепшая банда выступила с новыми угрозами, сообщив, что больше не запрещает своим филиалам атаковать объекты критической инфраструктуры, включая больницы и атомные электростанции. Минюст США признал ALPHV/Blackcat вторым в мире по распространенности вариантом ransomware-as-a-service, ответственным за вымогательство сотен миллионов по всему миру за последние 18 месяцев.

В начале этого года эта банда попала в заголовки газет, взломав Reddit, потребовав выкуп в размере 4,5 миллиона долларов и похитив данные компании Namco Bandai. В частности, ALPHV/Blackcat взяла на себя ответственность за отключение казино и отелей MGM Resorts в Лас-Вегасе.

Неудачное вмешательство ФБР вызвало обеспокоенность в связи с обострением борьбы с вымогательским ПО.