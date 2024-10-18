Услышанные в *Instagram песни стало легче добавлять в Spotify

Опубликовано 18 октября 2024, 18:531 мин.
Услышанные в *Instagram песни стало легче добавлять в SpotifyИнтеграция для быстрого добавления песен
*Instagram и Spotify представили новую интеграцию, которая упрощает процесс добавления песен из *Instagram прямо в вашу библиотеку Spotify. С сегодняшнего дня пользователи могут легко сохранять треки, которые они встречают в постах или Stories в *Instagram, «всего одним касанием».
Когда пользователи сталкиваются с песней в посте или сторис, они могут просто нажать на неё, чтобы получить доп. информацию и добавить её в свою библиотеку Spotify, не покидая приложения. Новая кнопка, расположенная рядом с музыкальным плеером, облегчает этот переход. Однако пользователи сначала должны связать свои аккаунты Spotify и *Instagram.
Песни, добавленные с помощью этой интеграции, автоматически попадут в плейлист «Понравившиеся песни» и отобразятся на вкладке «Ваша библиотека» в Spotify.
Обновление доступно для пользователей iOS и Android.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена