Услышанные в *Instagram песни стало легче добавлять в Spotify

Когда пользователи сталкиваются с песней в посте или сторис, они могут просто нажать на неё, чтобы получить доп. информацию и добавить её в свою библиотеку Spotify, не покидая приложения. Новая кнопка, расположенная рядом с музыкальным плеером, облегчает этот переход. Однако пользователи сначала должны связать свои аккаунты Spotify и *Instagram.

Песни, добавленные с помощью этой интеграции, автоматически попадут в плейлист «Понравившиеся песни» и отобразятся на вкладке «Ваша библиотека» в Spotify.

Обновление доступно для пользователей iOS и Android.

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