Устройства Apple будут определять астму у детей

Приложение совместимо с коммерческими датчиками дыхания, данные от которых оно анализирует, а затем определяет симптомы астмы у ребёнка. Если такие симптомы обнаружены, программа присылает родителям уведомление. Приложение может наблюдать состояние ребёнка круглосуточно, что решит проблему приступов астмы во время сна.

Приобретение отражает амбиции Apple относительно здравоохранительной отрасли. Вполне вероятно, что в будущем компания расширит спектр предложений, направленных на отслеживание состояния здоровья, ведь существующие решения уже показывают неплохие результаты.

Речь идёт о приложении для Apple Watch, которое измеряет кардиограмму сердца. Оно уже не раз спасало людей, предупреждая их об изменениях в сердечном ритме.