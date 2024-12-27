Утечка документов раскрыла определение «человекоподобного» ИИ, данное Microsoft

Такое определение AGI является частью необычного соглашения между OpenAI и Microsoft. Microsoft инвестировала в OpenAI более 13 миллиардов долларов, и в обмен на это OpenAI согласилась ограничить доступ Microsoft к своим технологиям после достижения AGI. Этот шаг направлен на то, чтобы не допустить сосредоточения слишком «большой власти» в руках Microsoft.

Документы также показывают, что OpenAI, изначально основанная как некоммерческая организация, переходит на коммерческую модель, чтобы привлечь больше финансирования и сохранить конкурентоспособность. Microsoft, которая в настоящее время предоставляет OpenAI облачный хостинг, также может увидеть изменения в своем соглашении с OpenAI.

Компания еще далека от создания AGI, поэтому, скорее всего, она будет продолжать делиться своими технологиями и прибылью с Microsoft.