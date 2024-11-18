Утечка электронных писем раскрыла масштаб боязни бананов у шведского министра

Хотя в письмах это описывалось как аллергия, Брандберг пояснила шведскому таблоиду Expressen, что это именно фобия, с которой она проходит профессиональное лечение. В 2020 году она публично признала свою проблему в постах в Twitter, назвав её «самой странной фобией в мире».

Боязнь бананов встречается не так уж редко. Некоторые описывают их текстуру и запах как вызывающие отвращение.

Даже публичным фигурам иногда приходится искать способы справляться с личными страхами.