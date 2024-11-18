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Опубликовано 18 ноября 2024, 04:30
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Утечка электронных писем раскрыла масштаб боязни бананов у шведского министра

И нет, это не аллергия
Утечка писем показала, насколько министр гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг страдает от необычной фобией бананов. Как сообщает Politico, команде министра приходится запрашивать запрет на присутствие бананов в местах проведения официальных встреч, включая Норвежское судебное агентство и Шведский парламент.
Утечка электронных писем раскрыла масштаб боязни бананов у шведского министра
© Ferra

Хотя в письмах это описывалось как аллергия, Брандберг пояснила шведскому таблоиду Expressen, что это именно фобия, с которой она проходит профессиональное лечение. В 2020 году она публично признала свою проблему в постах в Twitter, назвав её «самой странной фобией в мире».

Боязнь бананов встречается не так уж редко. Некоторые описывают их текстуру и запах как вызывающие отвращение.

Даже публичным фигурам иногда приходится искать способы справляться с личными страхами.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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