Утечка электронных писем раскрыла масштаб боязни бананов у шведского министра

Опубликовано 18 ноября 2024, 04:301 мин.
Утечка электронных писем раскрыла масштаб боязни бананов у шведского министраИ нет, это не аллергия
Утечка писем показала, насколько министр гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг страдает от необычной фобией бананов. Как сообщает Politico, команде министра приходится запрашивать запрет на присутствие бананов в местах проведения официальных встреч, включая Норвежское судебное агентство и Шведский парламент.
Хотя в письмах это описывалось как аллергия, Брандберг пояснила шведскому таблоиду Expressen, что это именно фобия, с которой она проходит профессиональное лечение. В 2020 году она публично признала свою проблему в постах в Twitter, назвав её «самой странной фобией в мире».
Боязнь бананов встречается не так уж редко. Некоторые описывают их текстуру и запах как вызывающие отвращение.
Даже публичным фигурам иногда приходится искать способы справляться с личными страхами.