Опубликовано 20 февраля 2025, 14:151 мин.
Утечка показала, что ИИ Claude получит функции «расширенного мышления»И веб-поиск
Утечка скриншотов свидетельствует о том, что ИИ Claude получит новые функции, включая режим «расширенного мышления» и инструмент веб-поиска. Изображения намекают на то, что «расширенное мышление» будет доступно для подписчиков уровня Pro.
© Anthropic
Эта функция может работать аналогично моделям o1 от OpenAI или рассуждающей модели DeepSeek R1, когда ИИ предоставляет пошаговое описание своего мыслительного процесса. Некоторые модели ИИ, например OpenAI, скрывают большинство рассуждений, в то время как другие, такие как DeepSeek и Gemini, отображают их. Пока неясно, будет ли Claude показывать свои рассуждения.
Еще одно интересное дополнение — инструмент веб-поиска, который наконец-то позволит «Клоду» искать информацию в Интернете в режиме реального времени.
Пока не сообщается, когда будут запущены эти функции и кто точно получит к ним доступ.